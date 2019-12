LIVE Torino-Spal: formazioni e prepartita in diretta - Toro.it

Torino-Spal, diretta della partita del campionato di Serie A 2019/2020: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Ultima sfida del 2019 per i granata. Torino-Spal chiuderà l’anno solare e sarà per la squadra di Mazzarri l’occasione per spazzare via la delusione dopo il 3-3 di Verona. Dalla parte opposta una squadra in crisi di risultati e un Semplici la cui panchina è in bilico. Si giocherà oltretutto in un ambiente particolare, data l’intenzione dei tifosi delle due curve di disertare e l’iniziativa dell’Unione Club Granata – almeno di chi ha aderito – di non esporre i rispettivi striscioni. Segui Torino-Spal in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Spal: il prepartita

Ore 18.30: ancora poca gente intorno allo stadio quando mancano più di due ore al fischio d’inizio. Oltretutto si giocherà in un clima molto particolare, dato che sia i gruppi organizzati della Curva Maratona che quelli della Curva Primavera hanno deciso di non entrare allo stadio per protestare contro i 75 Daspo comminati ai Torino Hooligans. I pullman sono attesi per le 19.15 circa, quando sia Toro che Spal arriveranno allo stadio Grande Torino. Poi consueta ricognizione prima del riscaldamento che precederà la sfida delle 20.45.

Torino-Spal: probabili formazioni

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ansaldi; Verdi, Belotti, Berenguer. A disposizione. Ujkani, Rosati, Bonifazi, Djidji, Aina, Laxalt, Meité Zaza, Millico. All. Mazzarri.

SPAL (4-3-1-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic, Igor; Murgia, Missiroli, Kurtic; Valoti; Paloschi, Petagna. A disposizione: Letica, Thiam, Salamon, Felipe, Valdifiori, Jankovic, Di Francesco, Tunjov, Strefezza, Moncini, Floccati. All. Semplici.

Torino-Spal: formazioni ufficiali

Torino-Spal: la diretta

Calcio d’inizio ore 20.45

Torino-Spal: dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Torino e Spal sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn, la piattaforma che detiene i diritti per tre gare settimanali di Serie A.