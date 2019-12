Maratona e Primavera unite: per Torino-Spal i tifosi resteranno fuori dallo stadio - Toro.it

Dopo gli scontri dello scorso 23 novembre e i Daspo ai Torino Hooligans, gli ultras delle due curve si sono uniti e sabato protesteranno insieme

Curva Maratona e Curva Primavera unite nella protesta: sabato sera, in occasione di Torino-Spal, gli ultras delle due curve non entreranno allo stadio per assistere alla partita ma resteranno fuori in segno di solidarietà ai Torino Hoolingans (colpiti dagli ormai celebri 75 provvedimenti Daspo dopo gli scontri avvenuti lo scorso 23 novembre con i tifosi dell’Inter). Continuerà così la protesta congiunta tra le due curve verso la società granata, ma anche contro i provvedimenti adottati dalle forze dell’ordine.

Torino, tifosi uniti nella protesta

Già al Bentegodi, domenica scorsa, i gruppi della Maratona avevano mostrato solidarietà e sostegno nei confronti dei tifosi della Primavera, prendendo posto solamente all’intervallo all’interno dello stadio di Verona e intonando cori come “Ultras liberi”. Solidarietà ai Torino Hooligans, negli scorsi giorni, è arrivata anche dalle tifoserie di molte altre squadre, tra cui Fiorentina, Genoa e anche Perugia.

Nell’ultima partita dell’anno, il Torino dovrà quindi fare a meno della parte più calda dei suoi tifosi. Nel frattempo è arrivato anche il comunicato dell’Unione Club Granata (dal quale si sono però dissociati dieci Torino Club) in cui si sono chieste le dimissioni del Questore De Matteis, in seguito alla conferenza stampa della scorsa settimana che tanto sta facendo discutere.