Ronaldo, gol da marziano? Macché, anche Pulici sapeva volare - Toro.it

Sui social spopolano gli elogi per il gol (e lo stacco) di Cristiano Ronaldo in Sampdoria-Juventus. Ma c’è anche chi ricorda un gesto analogo di Pulici

L’hashtag CR7airlines spopola su Twitter. Il giusto elogio per un gol fenomenale, quello che Cristiano Ronaldo ha realizzato al “Ferraris” di Genova: lo stacco, il picco a 2,56 metri, ma soprattutto quella sospensione durata un’infinità e conclusa con il colpo di testa che ha battuto Audero. Applausi. Meritati, senza dubbio. Eppure quel gesto tecnico non è un unicum. Materazzi ha rivendicato, scherzosamente, i suoi meriti (“Bravo Air CR7, quasi come me!”) per quel volo in Italia-Repubblica Ceca, ai Mondiali 2006. E qualcuno – tra gli altri anche il collega Maurizio Pistocchi – ha ricordato, postandolo, uno scatto eloquente: Paolino Pulici sospeso in aria, pronto a colpire di testa. Difficile, misurare la misura di quello stacco. Di certo la terra era ben lontana.

Anche l’icona del Torino scudettato del 1976 sapeva volare. Questa vecchia fotografia parla da sola. E rinfresca la memoria.