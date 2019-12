L’Unione Club Granata: “Chiediamo le dimissioni del Questore”

L’Unione Club Granata sopo i recenti fatti riguardanti la Curva Primavera ha emesso un comunicato dove invita il Questore a dimettersi

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa dell’Unione Club GRanata dopo i recenti fatti accaduti in Curva Primavera.

“L’Unione Club Granata, in riferimento ai gravi fatti occorsi nella curva Primavera dello stadio Olimpico Grande Torino, in occasione delle partite Torino- Napoli del 6-10-2019 e Torino-Inter del 23-11-2019, e in riferimento alle dichiarazioni pubbliche rilasciate in data 11-12-2019 (successivamente ritrattate) chiede le dimissioni del dott. De Matteis, responsabile della Questura di Torino.

La nostra Associazione, da sempre estranea e contraria a qualsiasi forma di violenza, ritiene inammissibile che, a fronte di un “esperimento sociale”, si possa mettere a repentaglio la sicurezza di ignari tifosi presenti sugli spalti, anziani, donne e bambini compresi.“, queste la prima parte del comunicato emesso.

L’Unione Club Granata: “Ci auspichiamo che la Magistratura intenda indagare”

La comunicazione prosegue poi così: “Perseverare con certi “esperimenti” poi, non farebbe che accrescere enormemente il rischio di incidenti drammatici.

L’Unione Club Granata inoltre auspica che la Magistratura intenda indagare e fare piena luce in merito alle situazioni di estremo pericolo venutesi a creare in occasione delle due suddette partite e nell’ambito delle gravissime carenze manifestate sia da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione, sia da parte degli Enti preposti alla Sicurezza durante le manifestazioni sportive.

Il Consiglio Direttivo“.

Una dura presa di posizione volta a salvaguardare la sicurezza e l’incolumità dei tifosi, messi in pericolo nei match passati.