Torino Hooligans, convalidati i Daspo: "Condotte violente contro i tifosi ospiti" - Toro.it

Il Gip ha convalidato i provvedimenti di Daspo con obbligo di firma per i 75 Torino Hooligans. Ecco il comunicato integrale della Questura

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato i Daspo con obbligo di firma comminati agli appartenenti al gruppo Torino Hooligans. “È stato possibile acclarare come gli aderenti abbiano dimostrato nel tempo di avere una particolare inclinazione all’illegalità, ponendo in essere, in occasione delle partite del Torino, condotte violente, provocatorie e offensive nei confronti delle tifoserie ospiti, le forze dell’ordine e il Torino Calcio”. Lo si legge nel comunicato della Questura, che riporta le motivazioni dei provvedimenti. Una quarantina di Daspo sono stati notificati anche a tifosi di Inter e Napoli, a causa degli scontri verificatisi in curva Primavera.

Daspo ai Torino Hooligans: il comunicato

Ecco il testo integrale del comunicato.

“Nella giornata di ieri, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Torino ha convalidato tutti i provvedimenti Daspo con obbligo di firma emessi dal Questore di Torino nell’ambito dell’operazione “Last Spring”.

L’attività di indagine complessivamente svolta dalla Digos di Torino sul contesto oltranzista della tifoseria ultrà granata ha consentito di disarticolare l’intero gruppo dei “Torino Hooligans” con nr.71 denunce, nr. 75 Daspo, nr. 500 sanzioni amministrative per violazioni del regolamento d’uso dell’impianto sportivo e l’adozione di nr. 3 provvedimenti ex art. 100 T.U.L.P.S. nei confronti di alcuni esercizi pubblici abitualmente frequentati dagli aderenti al predetto gruppo ultrà violento.

Grazie all’attività investigativa è stato possibile acclarare come gli aderenti al gruppo “Torino Hooligans” abbiano dimostrato nel tempo di avere una particolare inclinazione all’illegalità ponendo in essere, in occasione delle partite del Torino, condotte violente, provocatorie e offensive contro le tifoserie ospiti, le forze dell’ordine e la società del Torino Calcio nonché prevaricatrici nei riguardi dei tifosi normali della curva Primavera dello stadio Olimpico di Torino, avvalendosi, tra l’altro, della forza intimidatrice del gruppo di appartenenza.

Si rammenta infine che a margine della citata operazione, la Digos ha altresì deferito alla locale Autorità Giudiziaria una quarantina di ultras napoletani ed interisti per le condotte criminose perpetrate in occasione delle gare Torino-Napoli e Torino-Inter, nei cui confronti sono stati altresì adottati provvedimenti daspo”.