Cairo-Lotito, nervi tesi sul nuovo presidente: acceso diverbio in Lega - Toro.it

A margine dell’elezione, andata a vuoto, per il nuovo presidente della Lega Serie A, Cairo e Lotito avrebbero avuto un acceso scontro verbale

Andata a vuoto l’elezione di Paolo Dal Pino, manager nel campo delle telecomunicazioni e candidato forte per la presidenza della Lega Serie A, Urbano Cairo e Claudio Lotito sarebbero arrivati ad un passo dallo scontro. Calciomercato.com racconta di un acceso diverbio tra i patron di Torino e Lazio andato in scena nei corridoi di via Rosellini al termine delle votazioni per il successore del dimissionario Gaetano Micchichè. Dal Pino, sostenuto dalla società biancoceleste e dal Milan, ma non da Cairo e dalla Juventus, non ha raggranellato i voti sufficienti in tre tornate consecutive, con quorum decrescente. Proprio prima della terza, tra i due patron si sarebbe scatenato il dibattito, come riporta anche Repubblica.

Lega Serie A: lo stallo sul nuovo presidente

L’elezione è così slittata ai primi di gennaio. A quel punto potrebbero bastare 11 voti per l’elezione del nuovo presidente. Ma Dal Pino non convince tutti e, inoltre, avrebbe paventato l’ipotesi di non ricandidarsi nel nuovo anno. Intanto resta ben nutrita la schiera di chi vedrebbe di buon occhio il ritorno di Miccichè.

Senza una convergenza forte su un nome, però, sarebbe tutto vano. Il rischio è quello di un nuovo commissariamento: un profilo, insomma, che semplicemente sostituisca il commissario ad acta Marco Cicala.