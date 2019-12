La Questura: "Tifosi ospiti in Primavera? Il progetto deve continuare". Ma il Toro frena - Toro.it

Contro la Spal vietata la vendita dei biglietti in Primavera ai residenti della provincia di Ferrara, ma la Questura vorrebbe che il progetto proseguisse

“Il progetto di una curva Primavera che consenta ai tifosi non ultras, con differenti fedi calcistiche, di assistere insieme alle partite, per la Questura, deve proseguire“. Messaggio, questo, che arriva direttamente dagli uffici della Questura di Torino e che domenica è stato diffuso tramite l’agenzia Ansa. Messaggio che, dopo quanto accaduto in Torino-Inter, non può che suscitare preoccupazione soprattutto in “quei tifosi non ultras” (per usare gli stessi termine della nota) la cui incolumità è stata messa in pericolo dal fatto che nella curva non vi fossero soltanto comuni sostenitori nerazzurri, ma anche ultras armati di bastoni venuti a contatto con i tifosi granata.

Torino-Spal, i biglietti: il divieto per i residente a Ferrara e provincia

Nonostante l’invito proveniente dalla Questura di proseguire con la vendita dei biglietti in Primavera ai tifosi delle squadre avversarie, il Torino sta ora frenando. Lo dimostra il divieto ai residenti di Ferrara e provincia di acquistare tagliandi per la curva, fino a quando non ce ne saranno a disposizione per il Settore Ospiti (settore la cui capienza dovrebbe essere sufficiente a contenere i sostenitori biancazzurri attesi per sabato sera in Piemonte).

Curva Primavera: l’impegno del Torino

D’altronde, dopo i fatti di Torino-Inter, la società granata si era assunta la responsabilità di non vendere più i biglietti ai tifosi ospiti in Primavera. “Il Torino FC si è impegnato a garantire che in curva Primavera mai più si verificheranno commistioni tra i tifosi granata e quelli delle squadre ospiti” aveva spiegato la presidente dell’Unione Club Granata, Maria Rosa Mascheroni, dopo l’incontro con la Digos o con i dirigenti granata. La questione dei tifosi ospiti in curva Primavera sembra però non essersi esaurita.