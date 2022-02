Le possibili scelte di Juric per Torino-Venezia: in difesa torna Bremer, in mediana assenti per squalifica sia Lukic che Mandragora

Pretattica? O davvero non ci sarà la possibilità – almeno dal primo minuto – di vedere Ricci? Sull’argomento Juric è sembrato, almeno in apparenza, non lasciare alcuno spiraglio, ma è pur vero che nell’emergenza si può anche chiudere un occhio, anche se l’apprendistato dell’ex Empoli è appena cominciato. Gli interrogativi per la probabile formazione del Torino contro il Venezia riguardavano, almeno prima della conferenza del croato, la presenza o meno di Milinkovic-Savic in porta. La risposta è arrivata: toccherà ancora al serbo, nonostante i tanti errori commessi nelle ultime tre partite di fila.

Torino-Venezia: la difesa

Milinkovic guiderà la retroguardia: tornerà dalla squalifica Bremer, di nuovo al centro della difesa, nel terzetto che dovrebbe essere lo stesso dell’ultima gara interna col Sassuolo, con Zima e Rodriguez. Qualche problema fisico ancora per Buongiorno nel corso della settimana mentre Djidji è stato finora alla prese con la pubalgia ed è in ballottaggio col classe 2000.

Torino, le scelte a centrocampo e attacco

In mediana senza Lukic e Mandragora: tutti e due erano in diffida, il secondo è stato espulso e avrebbe comunque saltato per squalifica la sfida col Venezia. Tornerà dunque titolare Pobega (in questo 2022 non lo era più stato) con uno tra Ricci e Linetty. Come detto sul primo Juric ha espresso qualche riserva, mentre il polacco potrebbe rivelarsi una valida alternativa. Sulle fasce ancora spazio a Singo a destra e Vojvoda a sinistra.

Sulla trequarti cambia la coppia alle spalle di Sanabria: l’infortunio di Praet toglie il belga dalla corsa per una maglia. Con Brekalo ecco Pjaca, di nuovo in campo dal primo minuto.

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Ricci, Vojvoda; Brekalo, Pjaca; Sanabria. A disp. Berisha, Gemello, Djidji, Buongiorno, Izzo, Aina, Ansaldi, Linetty, Belotti, Pellegri, Warming, Seck. All. Juric.

Squalificati: Lukic, Mandragora

Indisponibili: Praet