Dalle 11 al Cimitero Monumentale al pomeriggio a Superga. Una lunga serie di appuntamenti, su cui vi terremo aggiornati minuto dopo minuto

Giornata ricca di eventi e celebrazioni in questo 73° anniversario dalla sciagura di Superga. Occasione per ricordare le radici che tengono unite le generazioni di tifosi granata e per commemorare quella magnifica squadra capace di conquistare cinque scudetti in fila. Alle 11 si comincia con il raccoglimento toccante del Cimitero Monumentale. Un’ora dopo tutti al Filadelfia, i cui cancelli (inaccessibili per un paio d’anni) saranno aperti dalle ore 12, poi nel pomeriggio si sale a Superga per la messa in ricordo dei caduti e il rito della lettura dei nomi.

4 maggio: la diretta

Ore 11:15 Al Cimitero Monumentale di Torino è in corso la cerimonia di commemorazione presso le lapidi dove sono sepolti i caduti di Superga.

Ore 9.25 Questa è la giornata degli Invincibili, quella del ricordo di una squadra che di anno in anno tutto il mondo, sportivo e non, omaggia. Pioggia di messaggi social, in queste ore: dalle squadre di Serie A, agli ex che hanno indossato la maglia granata, ai calciatori del Torino.