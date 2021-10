Mai un undici titolare uguale all’altro: Juric cambia per forza, visti i continui infortuni. E in Torino-Genoa tornerà anche Praet

Metteteci gli infortuni – tantissimi -, le squalifiche, il mercato in ritardo. Di fattori ce ne sono a iosa, fatto sta che, per ora, Ivan Juric non ha mai giocato con due formazioni identiche nelle prime otto partite di campionato. Gli undici di partenza sono sempre cambiati di settimana in settimana, vuoi per scelta tecnica, vuoi per qualche contingenza. E potrebbe succedere lo stesso anche nella sfida contro il Genoa, in casa, partita nella quale tornerà a disposizione Praet e in cui Belotti potrebbe rivedersi dal primo minuto.

Zaza è l’unico giocatore mai impiegato

Soprattutto, però, sarà la prima partita con Mandragora ai box. Juric lo ha perso per una lesione al menisco nei primi minuti della trasferta di Napoli. Lo sostituirà con Pobega e Lukic, che assieme hanno giocato dall’inizio sia a Reggio Emilia contro il Sassuolo che a Venezia. E’ una coppia collaudata, insomma, ma d’altronde il tecnico ha dovuto spesso reagire alle emergenze improvvise. Così facendo ha dato spazio a tutti gli elementi della rosa (all’appello manca solo Zaza, tra i giocatori di movimento) ma è anche riuscito a dare – gioco forza – poca continuità alle scelte.

Se non altro, almeno nel pacchetto difensivo Juric ha trovato una stabilità. Djidji, Bremer e Rodriguez hanno giocato più degli altri e spesso dall’inizio. Zima, fin qui, è stato titolare solo nel derby e contro la Salernitana. Un punto di partenza, in attesa che anche centrocampo e attacco trovino interpreti fissi. Sempre che sia questa l’intenzione di Juric: non lo possiamo sapere, visto che, infortunio dopo infortunio, non ha mai avuto la rosa al completo.