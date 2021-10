Torino-Genoa è la prima partita in casa dopo le parole di Cairo sul rinnovo: come verrà accolto Belotti dai tifosi? Intanto Juric pensa di schierarlo titolare

A sentire Juric, il vero Belotti arriverà solo dopo la sosta di novembre. Intanto, però, il Torino non resterà ancora orfano del suo capitano, che a Napoli si è rifatto vedere partendo dalla panchina e contro il Genoa conserva ancora la speranza di riuscire a partire dal primo minuto. Ivan Juric sta osservando e valutando. Nelle ultime settimane ha spremuto Sanabria – ulteriormente provato dopo il girovagare della sosta – in attesa di tornare a contare sul Gallo e su Zaza. Ora che entrambi sono a disposizione, il tecnico medita di cambiare in attacco, se non altro per vedere che effetto fa al suo Toro, che cerca un antidoto contro l’astinenza da gol.

Il Gallo torna al “Grande Torino” dopo le parole di Cairo

Belotti scalpita per almeno due motivi. Da un lato ha una voglia matta di tornare in campo e giocare ben più dello scampolo del “Maradona”: i quasi due mesi di assenza hanno pesato, sull’umore del 9, che non vede l’ora di giocare con continuità e ritrovare la rete. Dall’altro, il Gallo vuole scacciare sul rettangolo verde tutte le voci che attorno a lui si sono affollate mentre era ai box. Il rinnovo è lontano – “Non credo abbia voglia di rinnovare”, ha detto Cairo -, ma vuole dimostrare che è disposto a dare tutto, nonostante l’addio al Toro a fine stagione resti l’opzione più probabile.

Intanto ci sarà da valutare l’accoglienza che i tifosi riserveranno a Belotti. Sui social, dopo le parole di Cairo, si è levata qualche voce critica verso il capitano, a rompere la maggioranza che invece lo sostiene. E’ da vedere quale sarà l’impatto con lo stadio, se prevarranno gli applausi, l’indifferenza o se ci sarà qualche fischio.