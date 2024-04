Francesco Acerbi salterà la sfida contro il Torino: affaticamento per lui che non sarà convocato dopo la vittoria dello scudetto

Con la vittoria sul Milan di lunedì, l’Inter si è laureata campione d’Italia. Per favorire i festeggiamenti dei nerazzurri, la partita contro il Torino è stata spostata: si giocherà domenica alle ore 12:30. Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, non sarà della partita. La notizia arriva da Appiano Gentile: il numero 15 è affaticato e salterà la prossima sfida di Serie A, contro il Torino. Al suo posto, al centro della difesa a 3, è pronto de Vrij per sostituirlo. Lato Inter, si tratta dell’unico infortunato. Simone Inzaghi potrà contare su tutto il resto della squadra. Acerbi non sarà però l’unico a non poter giocare contro il Torino. Juan Cuadrado invece, ha recuperato. Dopo un lungo infortunio, il colombiano è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà a disposizione. In queste ultime 5 partite, vuole tornare protagonista.

La squalifica di Dumfries

Anche Denzel Dumfries infatti, salterà Inter-Torino. Lui però per squalifica. Negli ultimi minuti del derby, è stato protagonista di una rissa con Theo Hernandez. Non è stato per nulla semplice dividere i due. Per l’olandese rosso diretto, poi il Giudice Sportivo ha optato per una giornata di squalifica. L’esterno quindi, salterà solo la sfida contro il Torino. Sulla fascia destra, il titolare è Darmian ma occhio a Cuadrado.

Lato Toro

Anche lato Toro c’è uno squalificato. Karol Linetty, giunto alla sua decima ammonizione, non sarà a Milano. Pellegri invece, è tornato in gruppo ma rimane in dubbio. Anche Savva e Sazonov, che hanno saltato Torino-Frosinone per tendinite, sono in dubbio. Rimangono out invece i lungodegenti Schuurs, Djidji e Gineitis. La rosa del Toro, rimane molto corta.