Adopo scala le gerarchie: senza Baselli, Longo può dargli spazio - Toro.it

Baselli rischia di aver chiuso la stagione prima di ricominciarla, così Adopo diventa la quarta alternativa del Torino. E Longo…

Ci saranno tante partite in pochi in giorni, e il Torino dovrà affrontarle con un centrocampo ridotto all’osso dopo l’infortunio di Baselli, che rischia di aver terminato anzitempo la sua stagione. Ma di necessità – e difficoltà – qualcuno dovrà fare virtù. Moreno Longo sta lavorando con i suoi ragazzi al Filadelfia. Anche con Michel Adopo, mezzala del 2000 cresciuto nel Torcy ed esploso nella Primavera che fu di Coppitelli. Il francese lavora con la prima squadra sin dal primo giorno della ripresa, quando ancora si potevano svolgere solo lavori individuali e facoltativi.

L’infortunio e l’esordio in Serie A con Mazzarri

Segno indelebile della sua voglia di mettersi in mostra. D’altronde Adopo ha perso già gran parte della stagione a causa dell’operazione al ginocchio alla quale si era sottoposto nel marzo 2019. E’ tornato a novembre, in tempo per rimettere minuti nelle gambe con l’undici di Sesia e assaggiare la Serie A per un minuto, a Roma: lì, la sera del 5 gennaio ha esordito nei grandi.

Allora ci aveva pensato Mazzarri, ora Michel spera in Longo, tecnico che di certo non ha paura di lanciare i giovani. La concorrenza non è nutrita – la mediana consta solo più di Rincon, Lukic e Meité -, ma soprattutto un turn-over continuo sarà necessario per affrontare tante gare ravvicinate.

Adopo vuole un’occasione, dopo la passerella dell’Olimpico. E al Fila ce la sta mettendo tutta.