Caso Floyd il messaggio del Torino contro il razzismo

L’omicidio di Geroge Floyd ha scosso anche il Torino: la squadra granata si inginocchia al Filadelfia per dire no al razzismo

Continuano le dimostrazioni di solidarietà nei confronti di George Floyd, il ragazzo afroamericano assassinato da un poliziotto negli Stati Uniti. Un caso che ha colpito tutta l’opinione pubblica non solo americana ma mondiale e numerosissime sono state le manifestazioni di solidarietà nei suoi confronti. Ultima in ordine di tempo quella del Torino che sul proprio profilo Instagram ha voluto postare un messaggio per dire di no al razzismo. Emblematica, in questo senso, la fotografia della squadra granata: Belotti e compagni si sono infatti inginocchiati sul terreno del Filadelfia in un segno che proprio nelle ultime ore sta facendo il giro del mondo. “Against racism. Everytime, everywhere“, il messaggio della società: contro il razzismo. Sempre, Ovunque, seguito dall’hashtag “Black lives matter”.

Toro, anche Aina contro il razzismo

Ma quello del Toro, con la squadra al completo, non è un gesto isolato in casa granata. Nella giornata di oggi anche Aina aveva voluto ffar sentire la propria voce sempre attraverso il proprio canale Instagram: un pugno chiuso e lo stesso hashtag utilizzato dalla società a commentare uno sfondo nero per dire ancora una volta di no a ogni forma di razzismo.