Con la Cremonese può avere un’altra chance dal 1′ dopo la buona prestazione di San Siro: può affiancarlo Linetty

A San Siro venerdì scorso ha giocato titolare, dopo aver segnato qualche settimana prima la rete che aveva lanciato in Coppa i granata, prima del tonfo con la Fiorentina. Nonostante la sconfitta, Adopo è risultato uno dei migliori in campo: era lui il veterano, affiancato dal giovanissimo Gineitis, in un centrocampo che con la sessione di mercato invernale ha perso Lukic e che nel giro di pochi giorni ha pure dovuto rinunciare a Ricci per infortunio. Con la Cremonese lunedì potrebbe di nuovo indossare una maglia da titolare, cambiando partner.

Adopo di nuovo titolare

Out per motivi diversi i due centrocampisti finora titolari, Adopo ha scalato le gerarchie e si ritrova adesso, insieme a Linetty ad essere in cima alla lista di Juric. Contro il Milan ha giocato prima con Gineitis poi col polacco. Con la Cremonese si candida ancora una volta titolare, in un momento della stagione per lui decisivo. Non solo il campo: il classe 2000, cresciuto nella Primavera di Coppitelli, è in scadenza di contratto. Club e agente sono al lavoro per il rinnovo e la carta del centrocampista è certamente una, quella della continuità.

Ha la stima di Juric

Una stagione cominciata con poche soddisfazioni poi, di settimana in settimana, ha convinto Juric. Prima ha superato Ilkhan nelle preferenze del tecnico, poi ha saputo farsi trovare pronto con prestazioni in cui al di là delle doti fisiche ha saputo dare qualità al reparto. E quando c’è la stima dell’allenatore un passo importante è già stato fatto: non resta che cogliere ora ogni opportunità.