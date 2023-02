Il centrocampista grigiorosso ha rilasciato delle dichiarazioni a pochi giorni dal match contro il Toro di Juric

A pochi giorni dal match Torino-Cremonese, una partita importante per entrambe le squadre per motivazioni molto diverse, ha parlato il centrocampista del club lombardo Michele Castagnetti che ha rilasciato un’intervista ai microfoni di CremonaSport. Il giocatore ex Spal ha descritto il momento che sta attraversando e poi, più in generale, il periodo che sta vivendo la squadra di Davide Ballardini. Queste le sue parole: “Io sono un centrocampista centrale e quest’anno ho sempre giocato in quella posizione, cambia poco se a due o a tre, da regista o mezzala. Sono contento del mio minutaggio in questa stagione. Quando i risultati non arrivano la prima cosa che si perde è la fiducia, ma dobbiamo lavorare su questo e cercare di riconquistarla soprattutto per noi stessi. Lavoriamo tutti i giorni per fare bene, cercare di dire la nostra e di trovare la nostra prima vittoria.” Poi il centrocampista classe 1989 sul suo allenatore ha commentato: “Ballardini è una persona pacata e serena che ti lascia lavorare. Ha portato aria nuova e con lui mi trovo bene. Peccato che i risultati in campionato non siano arrivati, anche se la Coppa Italia ci dà fiducia”.

Castagetti: “Vogliamo vincere questa benedetta prima partita”

Il numero 19 della Cremonese ha poi aggiunto: “Prima di quest’anno avevo conquistato la Serie A per due volte, ma solo con la Cremonese ho avuto l’occasione di giocarla. È una stagione un po’ tribolata, ma sono contentissimo di poter giocare in questa categoria che vanta squadre fortissime. Con alcune possiamo giocarcela, come abbiamo già dimostrato. L’obiettivo? Nell’immediato vogliamo vincere questa benedetta prima partita, lo dobbiamo ai tifosi, alla proprietà e a noi stessi”. Il Toro è dunque avvisato. I granata dal canto loro non potranno sbagliare la sfida contro i grigiorossi, perché dovranno rialzare la testa dopo la sconfitta rimediata contro il Milan e vorranno arrivare al derby della Mole dopo aver conquistato un risultato positivo.