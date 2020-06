Torino, annullati i Toro Camp 2020 e sospesa la scuola calcio

Il Torino Fc comunica che a causa dell’emergenza sanitaria le attività della Scuola Calcio per la stagione 2019/2020 sono concluse

Il calcio di Serie A sta per ripartire e il Torino di Moreno Longo si prepara a tornare in campo per affrontare l’ultima parte di stagione. Una ripresa che, tuttavia, non può coinvolgere tutte le attività della società granata. A causa dell’emergenza da coronavirus, infatti, il Torino ha dovuto annullare i Toro Camp 2020 nonché sospendere definitivamente per la stagione 2019/2020 tutte le attività che riguardano la scuola calcio.

Torino, il comunicato della società

Di seguito il comunicato del Torino pubblicato sul sito ufficiale della società granata: “Il Torino FC comunica che, a causa dell’emergenza Covid-19, sono stati annullati i Toro Camp 2020 e che l’attività della Scuola Calcio per la stagione 2019-2020 è conclusa“.