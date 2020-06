Ansaldi è convinto: “Voglio restare qua”

Il terzino granata Ansaldi non ha dubbi sulla sua permanenza in granata e sui social conferma: “E’ questo l’indirizzo dove voglio rimanere”

Non ci sono dubbi: Cristian Ansaldi non ha nessuna intenzione di abbandonare il Torino. Le dimostrazioni di affetto verso i colori granata da parte del terzino, non sono per la verità mai mancate ma in questo periodo di stop del calcio giocato, nel quale spesso si è parlato del suo futuro, il giocatore non ha perso occasione per mandare continui messaggi ai suoi tifosi e alla società. Messaggi che vanno in una e una sola direzione: la permanenza al Toro. E proprio nelle scorse ore Ansaldi è tornato a parlarne tramite un post sul suo canale Instagram dove, a corredo della foto di una sua esultanza, spicca una frase che lascia pochissimo spazio all’interpretazione: “Questo è il indirizzo dove voglio rimanere. Voi che pensate?“

Il terzino: “Voglio giocare fino 40 anni”

Le risposte dei tifosi, i suoi tifosi, non sono ovviamente mancate e il mood che le accomuna è univoco: “Ansaldi uno di noi”. Affetto ricambiato, dunque, ma anche su questo non c’era alcun dubbio. E come potrebbe essere diverso per un giocatore che si è sempre contraddistinto non solo per le prestazioni in campo ma anche per essere un professionista serio, disponibile e attaccato alla maglia che indossa?

Quello che campeggia oggi su suo profilo Instagram, come detto, non rappresenta però l’unica occasione nella quale Ansaldi ha voluto esternare la sua volontà di restare a Torino. Già in pieno lockdown, infatti, aveva dichiarato che: “Io sono molto contento di stare al Toro. Se Dio vuole, e Cairo me lo permette, io continuo qua. Voglio giocare fino a 40 anni. Speriamo”.