Ansaldi è riuscito ad allenarsi con continuità e per la partita contro la Salernitana potrebbe essere preferito a Aina

Nel match in programma domenica pomeriggio contro la Salernitana, Ivan Juric potrebbe schierare dal primo minuto Cristian Ansaldi sulla fascia sinistra, preferendolo a Ola Aina. L’argentino, approfittando della pausa per le Nazionali, è riuscito ad allenarsi con continuità mentre Aina era impegnato con la sua Nigeria. Per il numero 15 si tratterebbe del debutto da titolare in questa stagione appena cominciata: a causa di un affaticamento muscolare che lo ha colpito ad agosto prima della sfida di Coppa Italia contro la Cremonese, si è trovato costretto a saltare la partita contro la Cremonese e il match contro l’Atalanta per poi disputare appena 9’ minuti contro la Fiorentina.

Domenica grande chance per Ansaldi

Quella contro la Salernitana potrebbe essere una grande opportunità per Ansaldi. Un’occasione per mettere in difficoltà Juric quando dovrà scegliere tra l’argentino o Aina, nonostante il tecnico croato stimi e voglia puntare molto sul difensore che in estate è rientrato dal prestito al Fulham. Domenica Ansaldi se chiamato in causa dovrà dare una grossa mano al Toro che non potrà portare a casa un risultato negativo. I granata sono chiamati infatti a rialzare la testa dopo due stagioni passate a lottare per salvarsi e dopo un inizio di campionato molto deludente: il Toro dovrà cercare di portare a casa una prestazione simile a quella contro l’Atalanta, questa volta però senza farsi beffare e riuscendo a conquistare i 3 punti.



Ansaldi: ci sono da sfruttare la sua esperienza e i suoi assist

Le qualità tecniche dell’argentino e la sua capacità di fornire assist per i compagni potrebbero fare al caso dei granata nella partita contro la formazione campana. L’argentino nello scorso campionato, dopo un inizio complicato con Marco Giampaolo, è diventato un giocatore intoccabile con l’arrivo di Davide Nicola sulla panchina granata, riuscendo a risultare fondamentale nella conquista della salvezza. Ansaldi è stato prezioso anche con i suoi assist. Un’arma sulla quale potrebbe fare affidamento anche Ivan Juric e che potrebbe rivelarsi importante già domenica contro la Salernitana. La volontà di Ansaldi di sicuro sarà quella di dare tutto in campo.