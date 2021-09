Il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, presenta in conferenza stampa i due neo acquisti Etrit Berisha e Magnus Warming

A presentare in conferenza stampa i neo acquisti del Torino, Etrit Berisha e Magnus Warming, è il dt Davide Vagnati: “Berisha è un calciatore che non ha bisogna di presentazioni, ha tantissime presenze in carriera. Io ho avuto la fortuna di portarlo nella mia vecchia società e ho subito capito che è un grande professionista, è un ragazzo che non ama perdere, ma neanche quando ci sono i tiri in porta in allenamento. Secondo me è uno dei migliori portieri che ci siano in Italia. Quest’estate abbiamo parlato a lungo ed è stato subito entusiasta di venire qua al Toro”.

Su Warming il dt ha aggiunto: “Magnus è un ragazzo che abbiamo seguito nel corso della passata stagione, si è affacciato anche nell’Under 21 della Danimarca. E’ un ragazzo giovane che ha del potenziale, ha bisogno di tempo, di lavorare e lui non si tira indietro. Abbiamo un allenatore molto bravo nel migliorare i ragazzi giovani e noi siamo convinti che ci darà grandi soddisfazioni”.