Anche Ansaldi tra i finalisti dell’Aic come miglior giocatore del mese

Torino, Ansaldi tra i 4 migliori giocatori di dicembre per l’Associazione Italiana Calciatori che su Facebook ha fatto il sondaggio per decidere il migliore

Per Cristian Ansaldi l’ultima partita del 2019 con il Torino non è stata di certo indimenticabile visto l’infortunio e vista la sconfitta, ma per l’argentino il mese di dicembre è stato invece un ottimo mese grazie alle reti segnate e alle partite disputate con un egregio livello e soprattutto con reti decisive. Fiorentina ed Hellas Verona su tutte visto che nell’ultima gara Ansaldi contro la SPAL ha potuto giocare soltanto un tempo per l’infortunio che si è procurato. Il terzino di Walter Mazzarri ha inoltre ricevuto nel corso di quei 44 minuti contro i ferraresi, un cartellino giallo che costerà la squalifica per il prossimo delicatissimo incontro con la Roma a gennaio. Ansaldi è uno dei quattro giocatori nel sondaggio che l’Associazione Italiana Calciatori ha fatto partire sulla sua pagina Facebook insieme a Kulusevski, Ronaldo e Diawara.

Ansaldi alla pari di Ronaldo e Kulusevski per l’AIC

Per Ansaldi un’altra testimonianza della bontà della prova delle gare disputate con la maglia del Torino nel mese di dicembre: 224 minuti tra Fiorentina, Hellas e SPAL e tre reti segnate. Sulla pagina facebook c’è dunque la possibilità di far “trionfare” l’argentino del Toro votandolo. L’infortunio che lo ha colpito dovrebbe esaurirsi nel corso della pausa natalizia del campionato e dovrebbe quindi rientrare a gennaio per l’ultima giornata del girone d’andata contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic.