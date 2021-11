Il Torino proverà a metterli a disposizione di Juric più per l’Empoli che per la Roma: Ansaldi e Mandragora, per ora, non recuperano

Salvo improvvisi miglioramenti, Cristian Ansaldi e Rolando Mandragora non saranno ancora a disposizione di Juric per la trasferta di Roma, dove il Torino giocherà domenica alle ore 18. I due calciatori stanno ancora svolgendo i rispettivi programmi di rientro personalizzati, ma lo staff medico non ha alcuna intenzione di forzare il recupero, per evitare di creare ulteriori danni fisici a due atleti che – per motivi diversi – hanno uno storico infortuni che pesa sul loro presente. L’argentino si è procurato a fine ottobre una lesione al bicipite femorale della coscia destra, l’ex Udinese è incorso invece nella lesione parziale del menisco, risolta attraverso l’operazione.

L’ammissione di Juric

Avanti adagio, per evitare ricadute: è questa l’indicazione che trapela dal Filadelfia, dove il gruppo granata sta preparando la sfida contro la squadra di Mourinho. Juric, però, rischia di non poter contare – un’altra volta – su due pedine che, nell’ottica dei cinque cambi, assicurerebbero un’iniezione di qualità. Il tecnico, già alla vigilia della partita contro l’Udinese, ammetteva: “Ansaldi e Mandragora sono lontani dal recupero”. Se ne riparlerà per l’Empoli, verosimilmente. Anche se non gioca a favore del Toro il fatto che la partita contro i toscani si giochi già il giovedì successivo, per effetto del turno infrasettimanale. I tempi sono stretti e mal si conciliano con la necessità di garantire un recupero graduale e completo.