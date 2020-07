Ansaldi scrive a Falque su Instagram: "Scusa per i calci"

Dopo la vittoria in Torino-Genoa il terzino granata Ansaldi scrive a Iago Falque su Instagram: “Un piacere rivederti amico”

Il Toro batte il Genoa e si avvicina alla quota salvezza con un bel 3-0 inflitto ai liguri sul campo del Grande Torino che, oltre alla festa granata, torna ad accogliere anche Iago Falque che ritrova i suoi ex compagni, a partire da Ansaldi. E sono proprio il terzino granata e l’attaccante in prestito al Genoa, a dare vita, sul profilo Instagram di Ansaldi, ad un simpatico siparietto post gara. “Un piacere rivederti, amico” si legge nella story pubblicata dall’argentino che poi ci tiene a scusarsi per le entrate non sempre delicate sulle gambe dello spagnolo. “Scusa per i calci che ho dovuto darti – continua infatti Ansaldi – ma eri molto forte“. Un messaggio scherzoso da parte di Ansaldi che ha avuto il suo bel da fare a contenere l’ex compagno di squadra ora avversario ma solo sul campo.

Ansaldi, il messaggio su Instagram a Iago Falque

Di seguito il siparietto tra Ansaldi e Iago Falque sul profilo Instagram del terzino granata: