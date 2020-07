Nuovo sit-in contro Cairo: i tifosi si danno appuntamento domani allo stadio

Domani, in contemporanea con Fiorentina-Torino, i tifosi granata si sono dati appuntamento di fronte alla curva Primavera per manifestare contro Cairo

“Contesteremo Cairo a oltranza” avevano annunciato i tifosi del Torino presenti al sit-in di protesta davanti allo stadio prima del derby. Detto e fatto: durante la partita di giovedì contro il Genoa una cinquantina di loro si sono ritrovati all’esterno dell’Olimpico Grande Torino e con striscioni e cori hanno invitato il presidente a cedere la società. Lo stesso faranno domani, mentre al Franchi la squadra di Moreno Longo affronterà la Fiorentina. A partire dalle 19 è infatti previsto, di fronte all’ingresso della curva Primavera in Via Filadelfia, un nuovo sit-in di protesta contro Cairo. “Il leitmotiv è sempre lo stesso #Cairovattene” si legge nel messaggio di invito a partecipare alla manifestazione che ha ormai fatto il giro su Facebook. Segnali chiari che il malumore della piazza sta crescendo sempre di più, come dimostra anche la lettera redatta dall’Unione Club Granata.