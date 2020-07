Lyanco ha le chiavi della difesa del futuro: ma quelle ingenuità…

Con la difesa che verrà probabilmente rivoluzionata, Lyanco sarà un punto fermo: ma da lui il Toro si aspetta crescita e maturità

Con la salvezza quasi raggiunta, il Toro può tornare a respirare. L’obiettivo stagionale, passato dall’Europa League ad evitare la retrocessione è ad un passo dai granata ed il momento di pensare al futuro è arrivato. Uno dei primi punti della lista riguarda la difesa, che con molta probabilità verrà smembrata. Potrebbero restare infatti solo due i giocatori da cui ripartire per quanto riguarda le retrovie: Bremer e Lyanco. Se il primo si sta rivelando la rivelazione della stagione, il secondo pecca ancora di ingenuità. Commette infatti troppi errori che vanno corretti al più presto, per permettergli di responsabilizzarsi.

Troppe ingenuità da eliminare per il giovane brasiliano

Con Izzo, Djidji e Nkoulou in partenza, resta tutto nelle mani dei due giovani brasiliani. Una stagione intervallata da alti e bassi quella di Lyanco, però, che non è riuscito ancora ad incidere. Il difensore granata sta finalmente trovando un po’ di continuità, mancata anche a causa degli infortuni. Longo ha infatti deciso di dargli fiducia, inserendolo tra i titolari con Lazio, Juve, Brescia e Genoa e preferendolo ad alcuni compagni. Questo non è però bastato ad evitare certi errori. In particolare, contro i bianconeri, si è reso responsabile di due ingenuità difensive che hanno permesso agli avversari di trovar ei primi due gol. Anche contro il Genoa ha speso un giallo inutile ed evitabile.

Lyanco e la parentesi positiva con il Bologna con Mihajlovic

Lyanco è in Serie A da 3 anni, di cui due e mezzo in granata, intervallati da una parentesi proficua al Bologna ed ha ora l’occasione di far emergere il proprio talento. Sotto la guida di Mihajlovic si è vista la qualità del difensore a livello di fisicità e velocità, cosa che ancora non gli è riuscita al Toro. Longo dovrà perciò essere bravo a estrapolare da Lyanco tutto ciò che può offrire, in modo da consacrarlo in granata.