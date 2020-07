Falque giovedì è stato il migliore dei suoi: in prestito al Genoa con diritto di riscatto potrebbe tornare di nuovo a Torino

In Toro-Genoa un ex in particolare ha spiccato ed è riuscito a mettersi in luce. Si tratta di Iago Falque, arrivato in prestito al Grifone dai granata a gennaio. Il numero 10 della formazione rossoblu, sceso in campo come titolare, ha sfruttato bene l’occasione a disposizione, dimostrando che può ancora dire la sua. E la sua prestazione non è di certo passata inosservata agli occhi del Torino, che potrebbe riportarlo sotto la Mole in estate.

Il ritorno di Falque a Torino: nuovo punto di partenza

Tecnica, velocità e voglia di rivalsa: un mix perfetto creato dallo spagnolo per far avere qualche ripensamento al club considerato come quello dove ha trascorso “i 3 anni più belli della carriera”. E potrebbe aver funzionato. Se infatti, quello di gennaio è stato considerato come un arrivederci, la possibilità di rivederlo in granata dalla prossima stagione potrebbe concretizzarsi. Il Toro, che ha quasi raggiunto l’obbiettivo salvezza, è in procinto di avviare una metamorfosi, per evitare altre stagioni sottotono come quella che sta per concludersi. Ed una delle prime pedine da cui ripartire potrebbe proprio essere lo spagnolo.

Toro, anche Vagnati colpito dal talento dello spagnolo

La sua brillantezza in campo lo ha reso il giocatore che ha realizzato più tiri da fuori e più passaggi chiave contro il Torino. É mancato solo il gol al numero 10 rossoblù, ma la prestazione resta comunque di alto livello.

Nel prepartita, il ds granata Vagnati si è espresso su Falque così: “Non ho parlato con Iago perché non sarebbe professionale. É un giocatore importante, c’è stato qualche infortunio di troppo e vedremo insieme a lui il da farsi.“. Resta aperto uno spiraglio per il ritorno di Falque, che intanto cercherà di dare prova del proprio talento anche nei prossimi match.