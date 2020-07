Serie A: Torino 9° nella classifica del post-lockdown

La classifica di Serie A dopo l’emergenza coronavirus: 9 punti in 7 gare per il Torino, escludendo il recupero contro il Parma

Nove punti conquistati in 7 gare (senza considerare il recupero contro il Parma): questo lo score del Torino nel post lockdown che varrebbe, in un’ipotetica classifica dei match disputati dopo l’emergenza sanitaria da Covid-19, l’11° posto in Serie A. Un piazzamento frutto delle tre vittorie contro Udinese, Brescia e Genoa a cui si aggiungono le sconfitte contro Cagliari, Lazio, Juventus e Inter. A quota 9 punti, poi, troviamo anche il Bologna e la Fiorentina, entrambe con 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte all’attivo, ma anche il Cagliari.

Vola l’Atalanta, Lazio in zona retrocessione

Da quando si è concluso il lockdown dovuto all’emergenza da coronavirus, gli equilibri del campionato sono notevolmente cambiati, sia in coda alla classifica che in vetta. Se la Juventus continua a guidare la classifica tradizionale, infatti, in quella delle ultime 7 giornate di campionato è l’Atalanta a volare al primo posto con 19 punti conquistati sui 21 disponibili. Al rientro dallo stop forzato, infatti, i bergamaschi hanno infilato una striscia di 6 vittorie e 1 pareggio che l’hanno catapultata in cima alla classifica davanti al Milan, a quota 17, e al Sassuolo che al rientro ha ottenuto 4 vittorie e 3 pareggi.

A crollare, al contrario, è stata la Lazio di Inzaghi. I biancocelseti, lanciati verso lo scudetto prima dell’emergenza sanitaria, hanno visto sfumare la possibilità di agganciare e superare la Juventus incappando in 4 sconfitte che l’hanno definitivamente tagliata fuori dai giochi. Al rientro, sono solo 7 i punti conquistati dai romani che sono precipitati al 14° posto con appena 3 lunghezze di vantaggio sul terzultimo gradino della calssifica. Vicino, troppo vicino, alla zona retrocessione.

Serie A, la classifica post lockdown

A completare la classifica post-lockdown ci sono poi Inter, Juventus e Napoli appaiate a 14 punti con Roma e Sampdoria ad inseguire a quota 12. Nella zona di metà graduatoria, dietro al Toro, ci sono poi l’Udinese a quota 8 punti la Lazio a 7 e il Verona con 6 punti. A giocarsi la salvezza, invece, ci sarebbero 5 squadre in appena 4 punti: Genoa e Brescia appaiate a quota 5 Parma e Lecce con 4 e, infine, la Spal che in 7 gare ha raccolto appena 1 punto. Di seguito, la classifica completa della Serie A post lockdown:

Atalanta 19

Milan 17

Sassuolo 15

Inter 14

Juventus 14

Napoli 14

Roma 12

Sampdoria 12

Torino 9

Fiorentina 9

Bologna 9

Cagliari 9

Udinese 8

Lazio 7

Verona 6

Genoa 5

Brescia 5

Parma 4

Lecce 4

Spal 1