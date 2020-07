Fiorentina-Torino 19/20, i numeri e le statistiche del match

Le statistiche di Fiorentina-Torino / I viola sono la vittima preferita in Serie A per il Toro. I gigliati hanno segnato in tutti gli ultimi 12 confronti

Fiorentina e Torino, che si troveranno di fronte questa sera sul campo del Franchi, sono separate in classifica da appena 2 lunghezze: 39 i viola, 37 i granata. Una posizione frutto di 9 vittorie, 12 pareggi e altrettante sconfitte per i padroni di casa e 11 vittorie, 4 pareggi e 18 ko per la squadra di Longo. E ad unire le due formazioni, questa sera, non sarà solo lo storico gemellaggio tra le tifoserie: il Franchi, infatti, rappresenta un vero e proprio tabù per entrambe. Il Torino, infatti, non vince in trasferta contro la Fiorentina dal 1976 con 15 sconfitte e 14 pareggi nei successivi incontri. Ma non solo: in stagione Belotti e compagni hanno perso tutte le ultime 7 trasferte. Solo in un’occasione la striscia di sconfitte esterne è stata più lunga (13): a cavallo tra il campionato 1932/33 e quello successivo. Per quanto riguarda i viola, invece, il successo al Franchi manca dallo scorso gennaio, dalla vittoria contro la Spal, unico successo in 13 gare interne.

I numeri della Fiorentina

Per quanto riguarda la Fiorentina è sempre andata a segno contro il Torino negli ultimi 12 incontri in Serie A: risale al gennaio 2014, infatti, l’ultimo match tra le due formazioni nel quale i viola non hanno trovato la rete (0-0). Più in generale, con 41 gol siglati, la squadra di Iachini è il 13° attacco del campionato ed è al 9° posto assoluto per tentativi di rete (338 tiri totali). In fase difensiva, invece, ha subito 45 reti ed è la 9^ difesa in Serie A. Ma c’è un dato che spicca particolarmente: negli ultimi 15 minuti di partita i viola hanno subito un vero e proprio tracollo con 12 reti incassate, il 28% di quelle totali.

Per quanto riguarda i singoli, invece, il tecnico viola Giuseppe Iachini ha vinto soltanto 1 delle 8 sfide disputate da allenatore contro il Torino. Mentre l’osservato speciale in campo sarà Patrick Cutrone, una “vecchia” conoscenza del Toro: a segno in entrambe le ultime due sfide di campionato, non è mai riuscito a timbrare il cartellino per 3 volte consecutive.

Le statistiche del Torino

Sul fronte Torino va detto che la Fiorentina è la squadra contro cui i granata hanno vinto più sfide nel massimo campionato con un bottino che conta 48 successi, altrettanti pareggi e 45 ko. I granata hanno segnato in campionato lo stesso numero di reti della Viola andando a segno soprattutto nei secondi tempi (25 reti contro 18 nel primo tempo). Un dato che sorride alla squadra di Longo soprattutto se si considera il crollo dei viola negli ultimi 15 minuti.

E’ in fase difensiva, tuttavia, che i granata fanno registrare i dati peggiorino. Nei secondi tempi hanno incassato ben 35 gol e in totale le reti subite ammontano addirittura a 60. Numeri che costringono la squadra di Longo ad avere la 5^ peggior retroguardia del campionato.

Dal punto di vista dei singoli, Longo ha perso ben 11 delle prime 13 trasferte da allenatore in Serie A: è la percentuale di sconfitte esterne più alta per un tecnico con all’attivo almeno 12 gare lontano da casa nell’era dei 3 punti. La Fiorentina rappresenta poi l’inizio della carriera di Lorenzo De Silvestri che ha fatto il suo esordio in Serie A proprio contro i gigliati nell’aprile del 2007 con la maglia della Lazio. Infine, ancora una volta è Belotti a far parlare di sé. Il Gallo ha giocato 38 partite e realizzato 6 reti in Serie A proprio sotto la guida di Iachini al Palermo (2014/15).