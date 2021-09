Nel 2018 l’addio definitivo dopo 16 anni di Toro: l’esordio in granata due anni prima, poi la separazione e un bellissimo messaggio di commiato

L’addio si è consumato nell’estate del 2018, dopo 16 anni con la maglia del Torino addosso. Mattia Aramu fa parte di quella nidiata di talenti cresciuti nel vivaio granata, arrivati fino alla Primavera e che in Prima squadra hanno sì esordito, senza tuttavia trovare poi lo spazio giusto. La prima presenza con la massima serie proprio col Toro, nel settembre del 2016: il classe ’95 aveva già fatto esperienza altrove, sempre in prestito. Trapani, Livorno, poi dopo una parentesi granata ancora lontano da casa, alla Pro Vercelli e poi all’Entella. Sarà quella con i genovesi l’ultima maglia indossata prima dell’addio definitivo alla maglia granata.

Aramu: col Toro nel sangue

“Lontano da Torino ma con il Toro nel sangue”. Si era congedato così, salutando i tifosi sui social prima di ripartire dalla serie C, col Siena. La svolta arriva due stagioni fa, quando Aramu approda al Venezia: con i lagunari si riprende quella Serie A solo sfiorata ma assolutamente meritata. Un giro più lungo per arrivare lì dove tutto sarebbe potuto non solo iniziare ma anche proseguire – come del resto il suo ex compagno in Primavera Gyasi – un percorso. Un bagaglio d’esperienza che si arricchirà domani quando per la prima volta Mattia si troverà di fronte il club nel quale è cresciuto ma che, questo bisogna dirlo, non ha creduto fino in fondo nel suo talento.

Aramu e il Toro: nessuna rivincita

Nessuna voglia di rivincita, conoscendo questo ragazzo, solo la consapevolezza di aver conquistato tutto sul campo. Nessun regalo, solo costanza, lavoro e desiderio di realizzare il sogno di calcare i migliori palcoscenici di Serie A.