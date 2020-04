Il fronte di Cairo resta compatto, club ancora divisi: è caos sul campionato - Toro.it

Ieri in Assemblea i club di Serie A non sono giunti ad un accordo per la ripresa o lo stop definitivo di questo campionato

Ancora un rinvio, ancora una riunione tra i club di A che non ha cambiato le posizioni dei presidenti. Ciascuno resta nelle sue. C’è chi, come Cellino o Preziosi, vorrebbe che la stagione finisse qui, chi come Lotito preferirebbe invece che la sua Lazio continuasse a giocare, non accettando l’eventuale assegnazione dello scudetto alla Juve dovuto allo stop del campionato prima del tempo. Nel corso dell’assemblea di Lega di ieri è emersa anche la posizione dell’Uefa, che vorrebbe che i campionati – in Italia come all’estero – riprendessero senza che alcun verdetto arrivi a tavolino. E in questo frangente fanno riflettere le parole di Ceferin che ha minacciato i club belgi di esclusione dalle Coppe. Il motivo? Lì si è presa una decisione diversa, si è fatto terminare il campionato assegnando il titolo al Bruges.

Campionato d’estate?

Un accordo che si fa fatica a pensare vicino, ovviamente subordinato a quello che accadrà a livello più alto, con l’emergenza vera e propria. Sarà quella a dettare in primis i tempi: certo è che l’ipotesi che si riprenda in estate è fortemente plausibile.

Con buona pace di chi vorrebbe archiviare in fretta la stagione; tra loro anche il presidente Cairo, tra i rappresentanti dei club che non vogliono che il campionato riprenda.

Stipendi dei calciatori: tagli o no?

Insomma, la questione ripresa resta spinosa, così come quella relativa agli stipendi. Continua il confronto con l’AIC per trovare un compromesso che possa da un lato accontentare i giocatori, disposti in parte ad andare incontro alle società, dall’altra i club. Congelamento di un mese: questa la richiesta dei calciatori, nonostante invece i club fossero per una sospensione decisamente più lunga.