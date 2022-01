Nel caso di Lazio-Torino il Giudice sportivo aveva disposto che la gara si rigiocasse, per via del precedente di Juve-Napoli. Oggi potrebbe andare diversamente

La sentenza di Atalanta-Torino, gara del 6 gennaio che non si è disputata per la disposizione dell’Asl che ha costretto i granata in quarantena, è attesa per la giornata di oggi. E come già accaduto per la partita tra Udinese e Salernitana, l’esito potrebbe essere quello del 3-0 a tavolino. In questo caso come in quello del club granata, la Lega si è costituita davanti al giudice sportivo e – come confermato a Tuttosport dal legale del Toro, l’Avvocato Chiacchio- lo stesso ha fatto l’Atalanta. Qual è la differenza con quanto accaduto con Lazio-Torino? Semplice, in quel caso il famoso precedente di Juve-Napoli, che aveva visto prima dare il 3-0 a tavolino e poi i partenopei vincere il ricorso al Coni, aveva portato il giudice a non dare partita persa ai granata, memore proprio di quanto deciso per il match tra campani e bianconeri. In questo caso invece si tornerebbe indietro di quasi due anni, ricominciando dal 3-0 a tavolino – come vorrebbero appunto Lega e Atalanta – e dando vita alla solita sequenza di ricorsi. Prima alla corte Federale d’Appello, poi al Coni. Coni che si troverà di fronte ad un caso già discusso.