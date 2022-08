Da domani, venerdì 26 agosto, sono in vendita i tagliandi per il settore ospiti in vista di Atalanta-Torino, valida per la 5^ di campionato

Torna la Serie A e con essa il Torino, che si prepara questa volta ad affrontare la Cremonese in trasferta. Nell’attesa di scendere in campo, l’Atalanta, avversaria della quarta giornata, ha comunicato orari e modalità di vendita de biglietti per il match contro i granata e in particolare quelle sul settore ospiti. Sarà possibile acquistarsli domani a partire dalle ore 10.00 fino alle ore 19.00 di mercoledì 31 agosto online sul sito https://atalanta.vivaticket.it/ e presso tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket su territorio nazionale. Il prezzo è unico ed è di 20 euro. Distinti Ospiti, Tribuna Centrale, Tribuna d’Onore sono i settori dedicati anche ai residenti nella Regione Piemonte.