Baselli, dimesso dall'ospedale dopo l'operazione al ginocchio

Intervento riuscito al ginocchio: Daniele Baselli ha lasciato la clinica bolognese dove è stato operato nella giornata di ieri

Ottime notizie per Daniele Baselli: dopo l’infortunio patito in allenamento e l’operazione al ginocchio subita nella giornata di ieri, il centrocampista del Torino ha potuto lasciare la Clinica Toniolo di Bologna dove si è sottoposto all’intervento chirurgico. Come comunicato proprio nella giornata di ieri dal Torino tramite il proprio sito ufficiale, l’operazione è andata bene, il legamento crociato anteriore del ginocchio è stato ricostruito e tra circa due settimane il giocatore potrà cominciare il suo lungo periodo di riabilitazione. Come già anticipato, il recupero sarà lungo tanto che bisognerà attendere circa 6 mesi per rivedere Baselli in campo. Il buon esito dell’intervento e le dimissioni di questa mattina, tuttavia, sono una prima notizia più che positiva.