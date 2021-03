Stagione nefasta per Baselli: dopo la rottura del legamento crociato e il Covid, arriva un nuovo stop per un problema alla caviglia

É stato ormai provato che il 2020 non sia stato l’anno migliore della storia e lo sa bene Daniele Baselli, che sembrava però aver iniziato il 2021 con il piglio giusto. Il tanto atteso ritorno contro il Benevento, che gli ha consentito di tornare in campo dopo diversi mesi, ha fatto ben sperare tutti. Ben presto però, i problemi hanno di nuovo costellato il rendimento del centrocampista granata. Contro l’Inter l’ultima tegola, che lo ha visto lasciare il campo per un infortunio alla caviglia.

Baselli, rientro positivo con il Benevento dopo l’infortunio al crociato

Un calvario che sembra non avere fine quello che Baselli sta trascinando ormai da giugno. La rottura del legamento crociato lo ha tenuto fuori fino ad inizio gennaio, quando ha fatto la sua prima ricomparsa in panchina contro il Parma. L’esordio di stagione è però arrivato contro il Benevento, dove è subentrato restando in campo per ventitre minuti. L’approccio al campo positivo ed il rientro sono stati poi premiati. Ha infatti potuto raggranellare sei presenze.

Contro l’Inter arriva un’altra tegola per Baselli

C’è però stata una nuova frenata per Baselli ma che ha coinvolto questa volta anche il Torino. All’interno del club si è infatti sviluppato un focolaio della variante inglese del Covid, che ha colpito anche il numero otto della formazione granata. Dopo i due match di stop forzati per l’intero gruppo, è tornato il momento di scendere in campo. L’ex Atalanta è infatti rientrato contro l’Inter, restando in campo per quarantanove minuti. Un colpo alla cavglia lo ha costretto ad uscire prematuramente e le sue condizioni restano da valutare. Nuovo stop che si somma ai precedenti e che allunga il periodo nero che il centrocampista sta attraversando.