Con Baselli out per infortunio Rincon può tornare titolare: contro il Sassuolo si riprenderà il ruolo di mezzala al fianco di Mandragora

Contro l’Inter la squalifica lo ha costretto ad osservare i compagni dalla Tv ma contro il Sassuolo per Rincon potrebbero spalancarsi nuovamente le porte della titolarità. Soprattutto vista la sfortuna che è tornata ad accanirsi su Daniele Baselli, reduce da un infortunio alla caviglia alla prima da titolare dopo aver superato prima la rottura del crociato e poi il Covid. Una botta che resta ovviamente da valutare nella sua entità ma che potrebbe costringerlo ad un turno di stop, almeno in via precauzionale. E a giovarne, se così si può dire, potrebbe essere proprio Rincon.

El General, da mezzala ha ritrovato il suo posto

Smaltita la squalifica, la seconda stagionale (ha saltato solo 2 partite in campionato, entrambe per squalifica), El General, dunque, potrebbe tornare al suo posto. E non quello fittizio che ha tentato per mesi di ricoprire, con risultati alterni, rivestendo suo malgrado i panni da regista che non gli calzano propriamente a pennello. Ma a quello di mezzala, affiancando Mandragora, dove ha dato segnali decisamente diversi.

Risultati che gli sono valsi anche gli elogi di Nicola complimentatosi con il venezuelano dopo la sfida contro il Genoa (qui le sue parole), ma che, soprattutto, aveva restituito al Toro un uomo in più a centrocampo, in grado di “mordere” e aggredire gli avversari senza l’incombente peso del dover impostare lui l’azione. E contro l’Inter l’assenza di Rincon, complice anche la superiorità del reparto avversario, si fa sentire eccome. E allora ecco che contro il Sassuolo Nicola potrebbe ripartire proprio da lui, dal General, per cercare di dare una marcia in più alla mediana. E a tutto il Toro.