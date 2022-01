Contro il Sassuolo Daniele Baselli ha indossato per l’ultima volta la maglia del Torino: per il centrocampista 183 presenze e 20 gol

All’85’ di Torino-Sassuolo è entrato in campo Daniele Baselli al posto dello stanco Praet. Questi pochi minuti in campo hanno rappresentato per il numero 8 granata l’ultima occasione per vestire la maglia del Torino. Infatti il centrocampista è ad un passo dall’abbandonare i granata per trasferirsi al Cagliari, dove ritroverà Walter Mazzarri e sarà al centro del progetto della squadra rossoblù. Messo ai margini da Juric. Baselli non ha trovato molto spazio nel Torino in questa stagione, dove gli sono stati preferiti giocatori come Lukic, Mandragora e Pobega sulla mediana e Pjaca, Brekalo e Praet sulla trequarti, ma ora è pronto per una nuova avventura.

Al Torino dal 2015, Baselli se ne va dopo sei stagioni e mezzo

Arrivato per 6 milioni dall’Atalanta il 10 luglio del 2015 Daniele Baselli ha giocato con i granata per sei stagioni più la prima metà della stagione attuale. Dopo 183 presenze (tra Serie A, Coppa Italia e preliminari di Europa League) con la maglia del Torino, durante le quali ha segnato 20 gol Baselli lascerà la Torino per provare a rilanciarsi in una squadra in piena lotta salvezza: il Cagliari. Avrebbe sicuramente preferito riuscire a incidere per rendere ancora più memorabile l’ultima partita in granata, ma purtroppo la sfortuna ha voluto che proprio nei minuti seguenti al suo ingresso il Sassuolo trovasse la via del pari.

Baselli, con Mazzarri le stagioni migliori

Nei primi anni al Torino Baselli aveva spesso avuto un rendimento altalenante ma, proprio con Mazzarri che ritroverà a Cagliari, era riuscito a esprimersi con continuità su buoni livelli diventando un perno della squadra capace di arrivare al settimo posto nella stagione 2018/2019. Dopo il grave infortunio al ginocchio subito nel campionato successivo, e una serie di altri problemi fisici, non è più riuscito a tornare ai livelli precedenti e a riprendersi il posto da titolare. Il suo contratto con il Torino sarebbe scaduto a fine stagione, ma cedendolo a gennaio il Torino riuscirà a risparmiare una parte degli 1,4 milioni di stipendio che percepisce a stagione.