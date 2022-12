Il laterale ha giocato in amichevole contro l’Espanyol, ora altre amichevoli per farsi notare anche da altre squadre

Sabato il Torino ha affrontato in amichevole l’Espanyol, battendolo per 1-0 con il gol di Miranchuk. Amichevole utile al tecnico Ivan Juric per provare nuove soluzioni e testare lo stato di forma di alcuni giocatori, soprattutto quelli che hanno giocato meno. Uno di questi è proprio Brian Bayeye, arrivato in estate dal Catanzaro per 750 mila euro. Il classe 2000 francese, nato a Parigi, in questa prima parte di stagione ha raccolto solo una presenza in Coppa Italia. Una sua partenza in prestito è scontata, soprattutto perchè gli manca il passaggio in Serie B, ma gli infortuni di Aina e Singo gli stanno permettendo di avere spazio sulla destra durante questo ritiro.

Un minutaggio corposo

Bayeye è sceso in campo da titolare nell’amichevole contro l’Espanyol, disputando una buon gara come esterno destro, prima che il primavera Dembele nella ripresa prendesse il suo posto. Finalmente un po’ di minutaggio anche per lui, e adesso ci sono altre amichevoli per mettere minuti nelle gambe. Oltre che a convincere Juric, il numero 2 granata punta anche ad attirare squadre interessate al prestito.

Le altre amichevoli

Per adesso le amichevoli ufficiali ancora da disputare sono due. La prima è venerdi 16 dicembre alle ore 17 contro l’Almeria, sempre nel ritiro di San Pedro del Pinatar, alla Pinatar Arena. La seconda invece sarà contro la Cremonese, il 23 dicembre alle 14:30 allo Stadio Olimpico Grande Torino.