Belotti da 10 con l'Italia: Gojak battuto - Toro.it

In Bosnia-Italia, gli azzurri si conquistano le final four di Nations League: segna Belotti, nonostante le condizioni fisiche non perfette

E’ più forte di ogni fastidio. Ancora una volta. Andrea Belotti si fa beffe della botta al ginocchio che continua a perseguitarlo, segna il decimo gol in azzurro e trascina l’Italia al successo sul campo della Bosnia. Sceso in campo dopo aver superato con successo i test fisici, il Gallo si getta nella mischia e sbaglia due occasioni in avvio. Ma basta poco per riprendersi. Su un prezioso assist di Insigne, in spaccata sigla l’1-0. Poi combatte, chiede un rigore che avrebbe forse meritato e smista a destra e sinistra palloni utili per orchestrare la manovra offensiva.

E’ il 35° giocatore ad andare in doppia cifra

Con questa rete, Belotti raggiunge la doppia cifra con la maglia della Nazionale. E’ il 35° calciatore italiano a riuscirci. Con il 2-0 firmato da Berardi, gli azzurri sanciscono l’accesso alla Final Four di Nations League. Da sottolineare, in chiusura, la prova di Amer Gojak. In campo dal primo minuto, il 10 del Torino è tra i più attivi dei suoi. Un segnale positivo, pur nel momento buio che sta attraversando la squadra del ct Bajevic.