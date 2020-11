Zaza è tornato, Lukic ora è intoccabile: per Verdi gli spazi si riducono

Con la batteria di attaccanti al completo Simone Verdi dovrà sgomitare per conquistare un posto tra i titolari per la sfida contro l’Inter

Questa per Marco Giampaolo è stata la prima settimana in cui ha avuto a disposizione tutte e 4 le punte. Martedì pomeriggio al Filadelfia i granata hanno ripreso ad allenarsi ed è iniziata la sfida tra Simone Zaza, Vincenzo Millico, Federico Bonazzoli (attaccante cresciuto nel settore giovanile dell’Inter) e Simone Verdi per conquistarsi il ruolo di “spalla di Andrea Belotti” in vista della partita di domenica alle 15 a San Siro tra Inter e Torino.

Torino: Zaza in attacco può soffiare il posto a Verdi

Simone Verdi fin qui ha collezionato 4 presenze da titolare in coppia con capitan Belotti nelle sfide contro Sassuolo, Lazio, Genoa e Crotone. In nessuna di queste occasioni è riuscito ad offrire un rendimento all’altezza delle aspettative. Zaza sembra l’indiziato principale per poter soffiare il posto a Verdi. Il numero 11 granata, prima di fermarsi, aveva collezionato due presenze da titolare contro Fiorentina e Atalanta, poi l’indisponibilità e infine il suo ritorno tra i convocati l’8 novembre per la sfida casalinga contro il Crotone finita 0-0. Qui però Zaza non è subentrato e ha assistito alla partita dalla panchina. Per il momento Verdi è risultato ancora troppo poco incisivo nella zona goal, infatti l’attaccante fin qui ha segnato solo 2 reti nella sfida di Coppa Italia contro il Lecce. Oltre a non essere efficace è risultato spesso impalpabile e inesistente.

Torino: Lukic sulla trequarti è al momento insostituibile

Se per Verdi sarà più complicato trovare posto in coppia con Belotti, pare ancora più difficile che l’attaccante classe ‘92 possa trovare collocazione in campo come trequartista. Ruolo affidato a Sasa Lukic, che fin qui è stato la nota più positiva in casa Toro. Il serbo ha segnato 3 goal e ha collezionato ottime prestazioni. Adesso la squadra di Giampaolo non può permettersi di privarsi del serbo, rientrato dopo gli impegni con la sua Nazionale, con tanta voglia di crescere ancora, migliorare e continuare a godersi il periodo molto positivo in granata. Domenica Lukic avrà l’arduo compito di gestire al meglio le ripartenze dei granata, che nasceranno dalla pressione offensiva dell’Inter. Mister Giampaolo, a causa per la sua positività al Covid, contro l’Inter sarà sostituito dal vice Francesco Conti ma si aspetta un riscatto soprattutto dal punto di vista mentale anche, anzi soprattutto, da giocatori come Verdi.