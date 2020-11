L’Inter in casa stenta, per il Torino l’unica vittoria è stata in trasferta: i numeri

Inter e Toro arrivano entrambe alla sfida di domenica da un pareggio, per tutte e due le squadre inizio di stagione deludente

Dopo essersi dedicati agli impegni legati alle Nazionali, questo week end si tornerà a parlare della Serie A, per l’8a giornata di campionato. Per il Toro è prevista domenica alle 15 la sfida fuori casa a San Siro contro l’ Inter di Antonio Conte. I padroni di casa arrivano a questa partita dopo il pareggio a Bergamo per 1-1, mentre i granata dopo il pareggio 0-0 contro il Crotone. Sia Inter che Toro, oltre ad arrivare entrambe da un pareggio, fin qui hanno deluso non avendo ancora “decollato”. Tutte due le squadre sono in fase di assestamento e hanno problemi che devono risolvere il prima possibile.

I numeri dell’Inter in casa e i numeri del Toro fuori casa: statistiche equilibrate

Tra le mura amiche di San Siro in questo inizio di campionato la squadra di Antonio Conte ha fin qui collezionato una vittoria, nella seconda giornata di campionato, contro la Fiorentina, una sconfitta nel derby contro il Milan e infine un pareggio contro il Parma. Il Toro fuori casa ha raccolto una sconfitta nell’esordio stagionale contro la Fiorentina, una vittoria contro il Genoa, nel recupero della terza giornata che ha corrisposto anche alla prima vittoria stagionale in campionato per Belotti e compagni, ed un pareggio a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Parlando proprio di Belotti, il Gallo domenica raggiungerà la sua 200a presenza con la maglia del Toro in competizioni ufficiali.

Conte e Giampaolo: statistiche a confronto

In serie A il tecnico nerazzurro ha affrontato 6 volte il Toro portando a casa tutte e 6 le volte una vittoria. In serie B il tecnico pugliese ha incontrato due volte i granata, in entrambi i match Conte sedeva sulla panchina del Siena e ha collezionato due pareggi, un 1-1 a Torino e un 2-2 all’Artemio Franchi di Siena. Per l’allenatore del Torino invece l’Inter ha sempre rappresentato “una bestia nera” infatti contro i neroazzurri ha collezionato 1 pareggio mentre era alla guida del Cagliari, partita che finí 1-1. Poi 5 sconfitte consecutive, prima di batterla nella stagione 2016-17 sia in casa che in trasferta mentre era alla guida della Samp. In seguito tra Marco Giampaolo e l’Inter altre cinque sfide terminate tutte con una vittoria per i neroazzurri.