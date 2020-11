Belotti tiene tutti col fiato sospeso: il Gallo resta in dubbio per la sfida con il Genoa e per Giampaolo è un’altra tegola da risolvere

All’anagrafe è Andrea Belotti, in campo l’unica salvezza per un Toro che se somigliasse anche solo vagamente al Gallo ricoprirebbe ben altre posizioni di classifica. In numeri il numero 9 granata è facilmente descrivibile: cinque partite, 6 reti, un assist, Valentino Mazzola superato nella classifica marcatori. Nei fatti, però, è spesso solo contro tutto e tutti, l’unico a crederci davvero fino in fondo ogni volta che mette piede sul campo da gioco. Adesso però, rischia di essere anche l’ennesima tegola per un Toro che ci ha già pensato ampiamente da solo a mettersi in una posizione scomoda, per usare un eufemismo. E di certo non per volere né tanto meno per colpa sua.

Trauma al ginocchio: a rischio la sfida contro il Genoa

A lasciare il Gallo e tutto il Toro con il fiato sospeso, infatti, è il trauma contusivo al ginocchio destro rimediato dall’attaccante sul finire della sfida contro la Lazio. Un match sul quale ancora una volta il Gallo aveva messo il suo personale sigillo prima di uscire anzitempo creando non poco allarme nella squadra di Giampaolo. E non potrebbe essere diversamente: al di là dei numeri e dei record personali, è indubbio che Andrea Belotti abbia rappresentato fino ad oggi una delle poche ancore di salvezza alla quale appigliarsi in uno dei periodi più bui del Toro degli ultimi anni.

E con l’obbligo per il Toro di fare punti sia contro il Genoa che contro il Crotone, la sua eventuale assenza rischia di pesare ancora di più. L’idea di vederlo almeno in panchina non è poi così remota ma pensare che Giampaolo possa buttarlo nella mischia con il rischio di perderlo per un tempo assai più lungo è tutto un altro discorso. Insomma, se la situazione del Toro era già complicata, quella di Belotti è un’altra tegola a cui tecnico e squadra dovranno far fronte. Trovando una soluzione in tempi brevi: altri punti persi rischiano di essere definitivi.