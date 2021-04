Le precedenti 11 reti di Belotti in questo campionato non avevano mai contribuito a una vittoria, a Udine il Gallo sfata questo tabù

Chissà se a fine campionato ricorderemo la vittoria sull’Udinese come una di quelle più importanti per la salvezza, certo è che questi tre punti permettono di guardare la classifica con maggiore fiducia. A regalare il successo al Torino è stato Andrea Belotti, procuratori e poi trasformando un rigore a inizio ripresa. Il dato curioso è che quello alla Dacia Arena è stato il primo gol del Gallo in questa stagione ad aver almeno contribuito a una vittoria della squadra granata, i precedenti undici avevano al massimo permesso di ottenere qualche pareggio (seppur prezioso).

Torino, per Belotti finalmente un gol vittoria

Le vittorie del Torino in questo campionato non sono state di certo molte, appena cinque finora (solo due sotto la guida di Giampaolo, tre con Nicola), ma è certamente strano vedere che si sia dovuto aspettare la trentesima giornata per trovare un contributo decisivo del Gallo a un successo: non era mai successo nelle scorse stagioni. Dopo il gol, importantissimo, all’Udinese (a proposito, quei rigori provati in Nazionale hanno portato a benefici anche al Toro), ora si attende anche una sua firma, altrettanto importante.

Calciomercato, Torino – Belotti: la trattativa per il rinnovo continua

La trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 non è ancora giunta alla conclusione: la possibilità che la tanto attesa fumata bianca non giunga mai è concreta ma allo stesso tempo resta concreta anche la possibilità che la storia tra il Gallo e la società granata possa continuare. La priorità di Belotti è ora quella di trascinare al più presto il Torino alla salvezza e l’impressione è che bisognerà quindi ancora attendere prima di conoscere la decisione finale del centravanti riguardo al proprio futuro: dopo i gol per la salvezza, il rinnovo del contratto sarebbe però un altro bel regalo al Toro e ai suoi tifosi. Ma l’eventuale prolungamento non dipenderà esclusivamente dal calciatore, ma anche da ciò che gli verrà proposto a livello di obiettivi oltre che da un punto di vista economico.