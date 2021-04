In Udinese-Torino, Vanja Milinkovic-Savic sostituisce Sirigu e non prende gol: mai aveva chiuso a porta inviolata una partita con i granata, in Serie A

Chissà se dopo aver terminato senza subire gol – per la prima volta da quando gioca nel Torino – una partita di Serie A, Vanja Milinkovic-Savic ha mandato un messaggio di ringraziamento a Nehuel Molina. L’argentino dell’Udinese ha graziato il portierone serbo, nel primo tempo dell’anticipo della Dacia Arena, sparando alto il pallone da pochi passi, e a pali praticamente sguarniti. Avrebbe approfittato, proprio, di una papera del 32 granata, che ha giocato titolare per sostituire Sirigu, indisponibile: mancata comunicazione con Buongiorno, uscita a vuoto e scivolone sul campo umido. Ma l’erroraccio non ha portato a conseguenze, per fortuna sua e dei suoi compagni (qui il giudizio sulla sua prova nelle pagelle).

I precedenti con la maglia del Torino

E così Milinkovic ha chiuso a porta inviolata la sua quarta presenza in campionato con la maglia granata, dopo aver subito almeno una rete i precedenti contro Genoa (nella stagione 2017/2018), Roma e Bologna (in quella attuale). C’era già riuscito due volte, invece, in Coppa Italia: contro il Carpi – nella partita dove prese una traversa su punizione – e la Virtus Entella non aveva preso gol. Il fratello d’arte ora aspetta di avere ragguagli sulla situazione di Sirigu: se il titolare non dovesse recuperare, toccherà ancora a lui contro la Roma, domenica prossima alle ore 18.