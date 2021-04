La Lega calcio ha inviato una lettera a Dazn dopo il blackout della piattaforma durante il match Inter-Cagliari

Dazn resta nell’occhio del ciclone dopo aver acquisito i diritti TV della Serie A per il prossimo triennio (2021-2024). Un blackout ha infatti interessato il match Inter-Cagliari, impedendo agli utenti di vedere la partita. La Lega Serie A si è quindi subito mobilitata inviando una lettera per avere garanzie e spiegazioni a riguardo, secondo quanto riportato da Repubblica. Se si dovessero ripetere situazioni di qeusto tipo, il danno sarebbe pittosto ingente e ad oggi, la Serie A non se lo può permettere.

Dazn, nessun piano B in caso di malfunzionamento

Molti presidenti dei club di Serie A si sono rivelati scettici sulla scelta di affidare i diritti TV alla piattaforma streaming, che non offre però il proprio servizio su canali satellitari. La Lega non ha inserito nei presupposti l’obbligo di un piano B in casi come questo che preveda appunto di avere un secondo luogo dove trasmettere i match via satellite (tra le possibilità c’è Sky) e l’incursione di penali automatiche. Si è invece appoggiata all’accordo stretto tra Urbano Cairo e Dazn per la nascita di due nuovi canali.

Diritti TV, Sky resta in attesa del nuovo bando per i tre match condivisi

Dopo il rifiuto dell’ultima cifra messa sul piatto, Sky resta alla finestra attendendo il nuovo bando per aggiudicarsi i tre match in co-esclusiva. Ora che Dazn è in bilico a causa del caos insorto dopo i problemi tecnici di Inter-Cagliari, Comcast può affondare il colpo e sperare di non perdere definitivamente quanto mantenuto per anni. Cambiamenti in vista nelle prossime settimane, con tutto che resta perciò ancora in fase di definizione.