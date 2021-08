Tra i testimonial per la presentazione della terza maglia del Torino al Filadelfia, c’è anche il capitano Andrea Belotti

Il Filadelfia ha riaperto i propri cancelli per accogliere la terza ed ultima maglia del Torino, presentata questa mattina. Tra i testimonial scelti per il lancio, c’è stato però un ospite d’eccezione inaspettato: il Gallo Belotti. La sua presenza assieme a Bremer, Mandragora e Singo in rappresentanza della nuova casacca blu e dorata, si è trasformata in un segnale estremamente positivo sul fronte futuro, caratterizzato da un tira e molla infinito. E se già le parole di Juric avevano confermato la fumata bianca sulla permanenza, ora si sono dileguati anche gli ultimi dubbi.

Toro, Belotti immortalato con la terza maglia assieme ai compagni

Qualche risata e pacca assieme ai compagni, contornate da una faccia da duro e la posa con alle spalle il cancello granata del Filadelfia: un Belotti risoluto si è prestato per fare da testimonial con la terza maglia. . È perciò pronto a fare ancora da trascinatore questa volta sotto la guida di Ivan Juric. Senza, per ora, rinnovare il contratto in scadenza nel 2022: per quello ci sarà ancora da trattare.