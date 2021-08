La terza maglia del Torino per la stagione 2021/2022: ecco la scelta della società granata assieme allo sponsor Joma

E’ blu con le scritte in oro, la terza maglia del Torino per la stagione 2021/2022, confezionata dallo sponsor tecnico Joma. Lo ha svelato il club, pubblicandone le foto sui propri canali social. Un ritorno al passato, per la squadra, che abbandona il turchese dell’ultima stagione per tornare sul blu notte che già aveva contraddistinto, ad esempio, la terza maglia della stagione 2015/2016. “Tradizione e innovazione”, è lo slogan che accompagna il kit. Ecco le immagini.