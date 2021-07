Ora si deciderà il futuro: per il portiere la cessione è inevitabile, il Gallo dovrà fare la sua scelta, rinnovo o partenza

Campioni d’Europa. Ci sono anche Belotti e Sirigu tra gli Azzurri che hanno festeggiato la vittoria ai rigori sull’Inghilterra. Per il Gallo stavolta un errore dal dischetto (dopo che invece era stato freddo a realizzare dagli undici metri contro la Spagna) che però è risultato ininfluente ai fini del risultato finale. L’attaccante granata è entrato ai supplementari ed è stato uno dei cinque rigoristi. Chiude gli Europei con quel tiro dagli undici metri in semifinale, in un momento molto delicato considerato che prima di lui aveva fallito Locatelli. Per Sirigu passerella nel girone di qualificazione: il portiere è risultato fondamentale per gli equilibri del gruppo come motivatore e trascinatore. Lo è stato in questi anni anche al Torino, non lo sarà più: la cessione è inevitabile, mentre il futuro del capitano resta ancora in bilico. Dovrà scegliere: restare e rinnovare il proprio contratto o decidere di dire addio al Toro e ripartire.

Il post di Belotti dopo la vittoria

“Tutto vero”: così su Instagram il Gallo, con la foto della Coppa, dopo la vittoria sull’Inghilterra.