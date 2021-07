Singo è uno dei punti da cui il Toro ripartirà. I granata lo hanno tolto dal mercato, assicurando a Juric il suo talento

Con il ritiro in procinto di iniziare, Juric sta già programmando il Toro del futuro. Tra i punti fermi granata non può di certo mancare Singo. Il giovane ivoriano, lanciato da Mazzarri, ha trovato conferma con il passare del tempo, conquistando il benvolere di tutti gli allenatori che si sono succeduti sulla panchina del Toro. Ufficialmente fuori dal mercato, resta quindi uno dei profili da cui ripartire per il croato, che punta molto sui giovani e che vuole guardare principalmente in casa per il fronte acquisti.

Singo, dall’esordio contro il Debrecen al salto di qualità definitivo

È passato ormai più di un anno da quel fatidico 1° agosto 2019 quando, al secondo turno di qualificazione per l’Europa League, Singo ha esordito con la prima squadra del Torino contro il Debrecen. Un palcoscenico non indifferente, che gl ha permesso di confrontarsi con il calcio dei grandi in una dimensione particolare. Interfacciarsi a quel livello, gli ha permesso di crescere sotto ogni punto di vista, fino ad essere chiamato anche da Longo. L’anno successivo ha poi ottenuto il salto diretto definitivo, evitandosi le parentesi lontane dalla Mole che spesso caratterizzano le carriere dei giovani. Juric sarà il quinto allenatore granata che potrà sfruttare il talento del classe 2000 ed è pronto a farlo sin da subito.

Toro, Singo pronto a conquistare anche Juric

Singo è ora pronto a riconquistare il proprio posto. Il ritiro sarà l’occasione perfetta per fare breccia nel cuore di Juric. Il tecnico croato corrisponde all’allenatore perfetto per aiutarlo a crescere data la sua propensione nel farlo con gli esterni. Dopo la valorizzazione riuscita con diversi giocatori in gialloblu, è infatti pronto a replicare anche in granata e l’ivoriano non si farà di certo attendere. Corteggiato da tanti, è stato blindato dai granata, che non vogliono privarsene in vista della nuova occasione e sperano in un’intesa perfetta con il nuovo tecnico.