Belotti, titolare per torino-crotone. Il gallo stringe i denti

Belotti si è allenato a parte per recuperare dal problema al ginocchio: il Gallo vuole essere in campo per la sfida contro il Crotone

In pochi, vista la situazione, avrebbero dato per titolare Andrea Belotti nella sfida contro il Genoa. L’infortunio patito contro la Lazio lo aveva infatti lasciato nel dubbio fino all’ultimo, fino alla decisione di Giampaolo di buttarlo nella mischia, non senza qualche rischio. Rischi che però hanno pagato: ancora una volta il Gallo p stato uno dei migliori in campo dimostrando che no, questo Toro non può prescindere dal proprio Capitano. Un faro in mezzo ad una nebbia che dopo settimane sta finalmente iniziato a diradarsi. Ed è quindi più che ovvio che tanto il tecnico quanto i tifosi sperino di poter contare su di lui anche contro il Crotone.

Allenamento personalizzato: il Gallo stringe i denti

E il motivo non è certo un mistero. Al di là della grinta, del carattere mostrato in campo anche quando tutto sembrava (sembrava solo?) girare storto, sono i numeri a parlare chiaro: 6 partite, 6 gol, 2 assist. Rinunciare a Belotti sarebbe semplicemente assurdo, soprattutto visto il magrissimo bottino che arriva dalle altre punte.

E allora ecco che il Torino al suo Capitano chiede un ulteriore sforzo. Nell’allenamento di ieri pomeriggio, il Gallo ha lavorato a parte, con un programma personalizzato che gli permetta di mettersi alle spalle definitivamente il piccolo infortunio al ginocchio. Stringendo i denti e lottando come ci ha abituato a fare nei momenti più duri. Il tutto per essere in campo domenica contro il Crotone. E magari ricostruire la coppia gol insieme a Lukic: vera novità di questo inizio di stagione. Forse la più impensabile, almeno fino ad oggi, ma certamente la più prolifica.