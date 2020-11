Anche Bremer vuole esserci col Crotone: ma Nkoulou è pronto a riprendersi la scena

In difesa Lyanco sembra aver convinto Giampaolo: contro il Crotone per l’altra maglia da titolare è ballottaggio Bremer-Nkoulou

Bremer si allena a parte e Nkoulou torna a sperare in una maglia da titolare. Questa sembra essere la situazione della difesa del Torino che, in vista ella sfida di domenica pomeriggio contro il Crotone potrebbe subire qualche piccolo cambiamento. Da un lato, ad andare verso la conferma sembra essere ancora una volta Lyanco che da quasi certo partente non solo è rimasto al Torino ma è anche riuscito a convincere Giampaolo. Tanto da strappare piena fiducia anche dopo le prime prove non proprio idilliache. Una riconferma, quella del brasiliano, che costringe Bremer e Nkoulou a lottare per l’unica maglia disponibile.

Una maglia per due centrali: è ballottaggio in difesa

Chi farà dunque coppia con Lyanco nella sfida contro il Crotone? A lavorare per tornare in campo al fianco del compagno, esattamente come avvenuto contro il Genoa, è ovviamente Bremer che, tuttavia, si è allenato a parte nella seduta di ieri. Destando qualche dubbio sulla sua affidabilità e tenuta fisica in vista del prossimo impegno di campionato. E allora a tornare a sperare è Nkoulou che dopo tre panchina consecutive potrebbe finalmente rivedere il campo. E, soprattutto, di riprendersi un posto che soltanto un mese fa non sembrava possibile mettere in discussione.

E invece non solo Giampaolo lo ha messo in discussione, preferendogli i due compagni di reparto, ma lo ha di fatto sostituito dimostrando che il nome e un relativo passato di spicco non bastano per ritenersi intoccabili. Ora però al difensore si presenta un’occasione imperdibile: in caso di partenza da titolare il numero 33 avrà l’obbligo di giocarsi al meglio (per lui e per il Toro) tutte le carte a sua disposizione per tornare a convincere il tecnico a puntare su di lui. Il ballottaggio, dunque, potrebbe sorridere a Nkoulou ma l’eventuale assenza di Bremer non è una garanzia: per abbandonare la panchina, contro il Crotone dovrà essere il campo a parlare.